Λίβερπουλ: Προσέλαβε πρώην συνεργάτη του Κλοπ για τους τραυματίες

Ο Σλούμπεργκερ ειδικεύεται σε θέματα αποθεραπείας και επιδόσεων και έχει στόχο να βοηθάει στην όσο το δυνατόν πιο σωστή, άμεση και δυναμική επαναφορά στη δράση για ποδοσφαιριστές που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών.

Η συγκεκριμένη θέση στη Λίβερπουλ άνοιξε πρόσφατα έπειτα και από τους πολλούς τραυματίες που έχουν προκύψει στην ομάδα, με τον Κλοπ να καταφέρνει να εισηγηθεί την πρόσληψη του άλλοτε συνεργάτη του στην Ντόρτμουντ, ο οποίος βρισκόταν στην Σάλκε προτού βάλει τώρα την κόκκινη φόρμα.

#LFC has appointed Dr Andreas Schlumberger as head of recovery and performance.

This newly-created specialist role will support and work in close collaboration with the current performance, medical and rehabilitation leadership.

