Λίβερπουλ: Η κουβέντα του Κλοπ με τον ρέφερι και το χειροκρότημα στον κόσμο (vid)

Ο Γερμανός προπονητής ζήτησε κάρτα για παίκτη της Γουέστ Μπρομ στο δεύτερο ημίχρονο και οι φωνές του ήταν τόσο έντονες που ανάγκασε τον ρέφερι της αναμέτρησης της Κυριακής στο «Άνφιλντ» να του δείξει πως την αμέσως επόμενη φορά θα τον έστελνε μακριά από τον πάγκο του.

Με τη λήξη της ισόπαλης (1-1) αναμέτρησης με τους «baggies», ο Κλοπ συνομίλησε με τον διαιτητή σε αρκετά πιο ήρεμο ύφος και στο φινάλε χειροκρότησε και τον κόσμο, δίχως φυσικά να κάνει τον κλασσικό πανηγυρισμό του, αφού το αποτέλεσμα έμοιαζε με κάζο βάσει της εικόνας που είχε το ματς...

Jurgen Klopp having words with Kevin Friend at Anfield. pic.twitter.com/KWhwfn9XVK

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 27, 2020