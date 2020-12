Ο Ρίτσαρντσον δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του όταν του έγινε αναφορά στον θρίαμβο των «κανονιέρηδων» στην αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στους «μπλε» του Φρανκ Λάμπαρντ κι έτσι πανηγύρισε μπροστά στην κάμερα, προκαλώντας γέλια!

Άλλωστε, η Άρσεναλ κόντρα σε όλους και σε όλα, ακόμα και στα πολλά προβλήματα που προέκυψαν πριν από το ματς με τους Βραζιλιάνους Γκάμπριελ, Νταβίντ Λουίζ και Γουίλιαν, βρήκε τρόπο να φτάσει στην εμφατική νίκη.

Δείτε την αντίδραση του Ρίτσαρντσον:

Video: Dallas Mavericks NBA star Josh Richardson celebrating Arsenal’s win over Chelsea yesterday in his post-match interview tonight. [@NBAUK] #afc

