Τρία χρόνια έμενε εκτός πάγκων και κάπως είχε… ξεχαστεί η φόρμα που είχε χτίσει απέναντι στη Λίβερπουλ ως φιλοξενούμενος. Ωστόσο, ο «Big Sam» είναι και πάλι ενεργός στην Premier League και στην επιστροφή του στο «Άνφιλντ», φρόντισε να «στοιχειώσει» ξανά την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Σαμ Άλαρνταϊς πανηγύρισε τον βαθμό κόντρα στους Reds, χάρη στο γκολ ισοφάρισης του Ατζάγι στο 82’, έγινε ο πρώτος coach που τους κόβει βαθμούς στον ναό τους από τον περασμένο Ιούλιο, μα κυρίως έδωσε συνέχεια στο σούπερ σερί του. Για τέταρτο σερί ματς την τελευταία πενταετία, ο Βρετανός coach έμεινε όρθιος στο Μέρσεϊσαϊντ και μάλιστα, με την τέταρτη διαφορετική ομάδα.

For the first time since February 2018 vs Spurs, Liverpool have had fewer shots on target than their opponent in a Premier League game at Anfield.

Liverpool: 2

West Brom: 3

Give Big Sam a ring for advice on how to stop Liverpool. pic.twitter.com/8ZqnHxsjsS

— Squawka Football (@Squawka) December 27, 2020