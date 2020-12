Ο Βάρντι έχει σκοράρει 40 φορές κόντρα σε ομάδες του Big-6 (pic & vid)

Ο Τζέιμι Βάρντι ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε λίγο πριν το τέλος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ντε Χέα και να δώσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο ματς με την Γιουνάιτεντ.

Αδιαμφισβήτητα ο 33χρονος επιθετικός είναι μία... μηχανή των γκολ για τις «αλεπούδες» και ειδικά όταν αγωνίζεται κόντρα σε ομάδες του Big-6.

Κι αυτό διότι κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους» ο Βάρντι σκόραρε το 40ο του γκολ απέναντι σε ομάδα του Big-6 φτάνοντας συνολικά τα πέντε απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

Το σπουδαίο επίτευγμα του έμπειρου φορ δεν σταματάει εκεί, καθώς έχει επίσης βρει τρεις φορές δίχτυα κόντρα στην Τσέλσι, έξι με την Τότεναμ, επτά με την Λίβερπουλ και οκτώ με την Σίτι!

Αγαπημένη όμως αντίπαλος του Βάρντι, παραμένει η Άρσεναλ καθώς κάθε φορά που την συναντά σεληνιάζεται. Οι «κανονιέρηδες» έχουν δει τον στράικερ της Λέστερ να σκοράρει 11 φορές απέναντι τους.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Βάρντι αποτελεί ένα μεγάλο «όπλο» για την επίθεση της Λέστερ, με τον ίδιο να μετράει 144 γκολ και 56 ασίστ σε 326 συμμετοχές με την ομάδα του σε όλες τις διοργανώσεις.

Incredible!

Jamie Vardy has now scored 40 Premier League goals against the 'Big Six'.

11 goals vs Arsenal

8 goals vs Man City

7 goals vs Liverpool

6 goals vs Spurs

5 goals vs Man Utd

3 goals vs Chelsea#LEIMUN pic.twitter.com/MeYthxSspW

— Ọpẹ́olúwa Sẹ́masà (@semasir) December 26, 2020