Το πιο θεαματικό γκολ στην ιστορία της Boxing Day το έβαλε ο Βολκς της Κάρντιφ πίσω από το κέντρο (vid)

Η Κάρντιφ μπορεί να γνώρισε εντός έδρας την ήττα από την Μπρέντφορντ με 3-2, ωστόσο πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα με τον Γουίλ Βολκς.

Ο 27χρονος μέσος είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός εστίας και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ πίσω από το κέντρο, στέλνοντας την μπάλα, με αυτό τον θεαματικό τρόπο, στα δίχτυα.

Goal of the season Will Vaulks pic.twitter.com/zGC1jwxWXk

Will Vaulks goal for Cardiff, what is the Brentford keeper doingpic.twitter.com/g1oZ73t9wE

