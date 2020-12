«Dier Hard»: Η Τότεναμ μετέτρεψε τα «αστέρια» της σε πόστερ ταινιών (pic)

Η Τότεναμ παρότρυνε τους φίλους της να περάσουν τα Χριστούγεννα παρακολουθώντας την αγαπημένη τους ταινία και φρόντισαν να τους δώσουν έναν κατάλογο για να διαλέξουν, έχοντας μετατρέψει τα «αστέρια» τους σε εκπληκτικά πόστερ. Μόνο που μαζί με τις αφίσες, «πείραξαν» και τους τίτλους, χαρίζοντας λογοπαίγνια που σηκώνουν χειροκρότημα ή… απόλυση. Αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας.

Το «Gone in 60 Seconds» έγινε… «Son in 60 seconds» για χάρη του Χέουνγκ-Μιν-Σον. To «Happy Gilmor» με τον Άνταμ Σάντλερ μετατράπηκε σε «Happy Gilmooura» με πρωταγωνιστή τον Λούκας. Ο Έρικ Ντάιερ πρωταγωνιστεί στο… «Dier Hard» αντί του Τομ Κρουζ, αλλά το πραγματικά κακό είναι αυτό που αφιέρωσαν στον Ντάβινσον Σάντσες: «Davatar»...