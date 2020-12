Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Καβάνι έπιασε τον Μίνα από τον λαιμό και τον σώριασε (vid)

Ο Matador ήταν εκείνος που στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης της Τετάρτης άνοιξε το σκορ στο «Γκούντισον Παρκ» για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 ο Μαρσιάλ στις καθυστερήσεις και οι «κόκκινοι διάβολοι» να πέσουν πάνω στη Σίτι στα ημιτελικά του φετινού Carabao Cup.

Στην έναρξη του δευτέρου μέρους, όμως, ο Καβάνι θα μπορούσε να έχει αποβληθεί αν υπήρχε VAR στην διοργάνωση, αφού έπιασε τον Μίνα από τον λαιμό και τον πέταξε στο έδαφος!

Δείτε το βίντεο:

Should Cavani have been sent off for this? pic.twitter.com/PJ7rJD1Mo5

