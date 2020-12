Η Σίτι διέσυρε την Άρσεναλ με τεσσάρα παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup.

Ο Στέρλινγκ δεν αγωνίστηκε αλλά τράβηξε τα βλέμματα πάνω του με ένα τρομερό τιτίβισμα.

Ο σταρ των «πολιτών» ανέβασε μια φωτογραφία του που κάνει ζέσταμα στο σημαιάκι του κόρνερ και... γλεντάει τον εαυτό του γράφοντας:

«Δεν ήξερα ότι τα σημαιάκια του κόρνερ είναι τόσο ψηλά».

Αναφέρεται και στο ύψος του και μάλλον και στο ότι είναι πάντα βασικός - οπότε δεν είχε την ευκαιρία να τα... πει μαζί του!

Didn't know the corner flags were THAT high pic.twitter.com/AZDfUwPLNu

— Raheem Sterling (@sterling7) December 22, 2020