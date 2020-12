Μάντισον: «Το VAR μου ακύρωσε το γκολ επειδή η τρίχα της μασχάλης μου ήταν offside» (pic)

Η Λέστερ νίκησε 2-0 την Τότεναμ, αλλά το σκορ θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο.

Το VAR, ωστόσο, βρήκε οφσάιντ τον Μάντισον, ο οποίος σχολίασε με καυστικό τρόπο την απόφαση που πάρθηκε.

«VAR φύγε από τη ζωή μου. Δεν μπορεί να μου ακυρώνει γκολ τέτοιες γιορτινές ημέρες επειδή η τρίχα της μασχάλης μου ήταν offside», έγραψε ο μεσοεπιθετικός των «αλεπούδων».

To τιτίβισμά του:

Yessssir A result that was fully deserved from the performance VAR get out my life man, out here taking away festive goals because my armpit hair was offsidepic.twitter.com/Czowm1fwz2

— James Maddison (@Madders10) December 20, 2020