Αρτέτα: «Κάθε φορά είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο αλλά στο τέλος δεν κερδίζουμε» (vid)

Η νέα ήττα της Άρσεναλ στο πρωτάθλημα από την Έβερτον, έφερε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των «κανονιέρηδων».

Μετά από αυτό το ανεπιτυχές αποτέλεσμα η πίεση στο πρόσωπο του Μικέλ Αρτέτα αυξάνεται, με τον ίδιο πάντως να τονίζει πως σε κάθε παιχνίδι η ομάδα του είναι καλύτερη του αντιπάλου αλλά στο τέλος δεν παίρνει αυτή το τρίποντο.

«Προφανώς είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με το αποτέλεσμα ξανά. Αφού δεχθήκαμε πάλι ένα αυτογκόλ, επιστρέψαμε στο παιχνίδι, παραχωρήσαμε μία στημένη φάση στις οποίες δουλέψαμε, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, είναι πραγματικά καλοί σε αυτό και από τότε είχαμε την πλήρη κυριαρχία του παιχνιδιού.

Τους ελέγξαμε πολύ καλά, στις αντεπιθέσεις. Δημιουργούμε πολλές καταστάσεις, αλλά δεν καταλήγουν σε μεγάλες φάσεις. Μερικές φορές φταίει η σέντρα, μερικές φορές η τελευταία ενέργεια ή το πλάνο μας, το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ χαμηλό. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε δραματικά.

"After the goal we dominated the game, we created enough chances at least not to lose"

Mikel Arteta believes 'the luck is not with' Arsenal during this tough period

