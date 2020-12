Ο Ντε Μπρόινε απέχει τρεις ασίστ από την κορυφαία χρονιά της καριέρας του! (pic & vid)

Ο Βέλγος μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, ήταν ο δημιουργός του γκολ του Στέρλινγκ στη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Σαουθάμπτον. Με αυτή την ασίστ έφτασε τις 15 στην Premier League συνολικά μέσα στο 2020.

Επόμενος του στόχος είναι να φτάσει τις 19 ασίστ μέχρι το τέλος του 2020 και να σπάσει με αυτόν τον τρόπο, το δικό του ρεκόρ που κρατάει από το 2017! Τότε που είχε μοιράσει συνολικά 18 ασίστ στην Premier League και είχε πετύχει απόλυτο ρεκόρ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η Σίτι έχει μπροστά της δύο παιχνίδια μέχρι να αποχαιρετήσει το 2020. Αυτό κόντρα στη Νιουκάστλ στις 26 Δεκέμβρη (Boxing Day) και στην Έβερτον (28/12) και στόχος του Ντε Μπρόινε είναι σε αυτά τα δύο ματς να δώσει τέσσερις ασίστ για να ξεπεράσει το ρεκόρ του, ή έστω τρεις για να το ισοφαρίσει.

Δύσκολος μεν αλλά όχι και ακατόρθωτος ο στόχος του 29χρονου Βέλγου μέσου.

15 - Kevin De Bruyne has registered 15 Premier League assists in 2020, three more than anyone else, while only in 2017 has he assisted more Premier League goals in a calendar year (18). Elite. pic.twitter.com/X0UiA9DS7O

— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020