Έβερτον: Χριστούγεννα στην 4άδα ύστερα από 15 χρόνια (pic)

Ο Κάρλο Αντσελότι, μετά την επικράτηση επί της Άρσεναλ, έχει φέρει την Έβερτον στη 2η θέση της Premier League κι οι οι οπαδοί της ομάδας θα κάνουν Χριστούγεννα στην πρώτη 4άδα ύστερα από πολύ καιρό.

Συγκεκριμένα, πριν από 15 χρόνια, ήταν η τελευταία φορά που η ομάδα του Μέρσισαϊντ βρέθηκε 3η και έκανε γιορτές ούσα στις πρώτες θέσεις.

3 - Everton have won each of their last three Premier League games, guaranteeing them a spot in the top four at Christmas for the first time since 2004-05 (3rd). Building. pic.twitter.com/Qjn2FE8SL8

— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2020