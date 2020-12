Μέχρι το 2023 στη Γουέστ Χαμ ο Αντόνιο (pic & vid)

Ο έμπειρος επιθετικός θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Γουέστ Χαμ μέχρι το 2023. Οι ιθύνοντες του συλλόγου έχουν μείνει ικανοποιημένοι για την συνεισφορά του Αντόνιο στην Γουέστ Χαμ, γι' αυτό και αποφάσισαν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Αντόνιο μετράει 161 παιχνίδια στα πόδια του με τη φανέλα των «σφυριών» έχοντας πετύχει 41 γκολ και 22 ασίστ. Βέβαια, φέτος στάθηκε άτυχος καθώς ο τραυματισμός του στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι αποδείχτηκε σοβαρός όπως αποκάλυψαν οι εξετάσεις με αποτέλεσμα να απουσιάζει από τα γήπεδα από τα τέλη Νοεμβρίου.

Πάντως φέτος, έχει προλάβει να σκοράρει ήδη τρία γκολ σε επτά ματς στο πρωτάθλημα όπου μοιάζει να αγωνίζεται με κεκτημένη ταχύτητα από την περασμένη σεζόν όπου τότε είχε οκτώ γκολ σε επτά ματς και συνέβαλε τα μέγιστα στην παραμονή των Λονδρέζων στην μεγάλη κατηγορία.

We are pleased to announce that @Michailantonio has extended his stay with the Club until the summer of 2023.

