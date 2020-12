Ο Φαν Ντάικ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης μονάχα στους ανθρώπους με τους οποίους έχει φτάσει σε μεγάλες επιτυχίες με τη φανέλα της Λίβερπουλ αλλά και στον Τιάγκο Αλκάνταρα που προστέθηκε φέτος στην «παρέα».

Έτσι, οι ψήφοι του πήγαν στον Ισπανό χαφ, αλλά και τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Σαντιό Μανέ...

OFFICIAL: Here's how Virgil van Dijk voted in #TheBest Men's Player award. pic.twitter.com/hKwZqI1BYo

— Squawka News (@SquawkaNews) December 17, 2020