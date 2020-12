Κρίστιαν Μπεντέκε: Σε δύο ματς πέτυχε όσα γκολ είχε τις προηγούμενες δύο σεζόν! (pic)

Ο Κρίστιαν Μπεντέκε θέλει να ξεχάσει την κακή περίοδο στην οποία είχε μπει εδώ και τρεις σεζόν. Ο 30χρονος θέλει να θυμηθεί τον παλιό καλό του εαυτό και στα τρία τελευταία ματς της Κρίσταλ Πάλας έχει σκοράρει στα δύο εξ αυτών τρεις φορές.

Τόσα γκολ είχε σημειώσει στις προηγούμενες 48 αναμετρήσεις!

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το νούμερο, μπορεί να αποτελεί και ένα σημάδι ότι... είναι και πάλι εδώ!

Ο Μπεντέκε, τη σεζόν 2016-17 είχε σε 40 ματς 17 γκολ. Αυτή ήταν κι η τελευταία του γεμάτη χρονιά.

Την επόμενη χρονιά σε 31 ματς μέτρησε μόλις 3 γκολ, τη σεζόν 2018-19 σε 19 ματς είχε 1 μόλις τέρμα και πέρυσι σε 25 ματς σκόραρε μόλις 2 φορές.

3 - Christian Benteke has scored three goals in his last three Premier League appearances, as many as in his previous 48 in the competition. Resurrection. pic.twitter.com/WUyeKzq4G8

— OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2020