Τον Απρίλιο του 2012 η Ρεάλ του Ζοσέ Μουρίνιο ολοκληρώνει το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα με μόλις 54 πάσες. Τελικά, η «βασίλισσα» πήρε το ματς με 2-1.

Χθες, κόντρα στη Λίβερπουλ, ο Πορτογάλος κόουτς επέλεξε πάλι την ίδια τακτική. Η ομάδα του ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με μόλις 75 πάσες. Τις λιγότερες που είχε ποτέ ομάδα του Μου από εκείνο το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι και χθες.

Μόνο που στο Ανφιλντ, το τέλος ήταν γλυκό μόνο για τους «reds».

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ολοκλήρωσαν το ματς με 75.8% κατοχή μπάλας, 11 σουτ στην εστία και 88.4% επιτυχημένες πάσες έναντι 61.4% της Τότεναμ.

