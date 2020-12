Λίβερπουλ – Τότεναμ: Ο Κλοπ πανηγυρίζει στο KOP, ακούστε με τον ήχο στο τέρμα (vid)

Το γκολ του Φιρμίνο στις καθυστερήσεις του Λίβερπουλ-Τότεναμ ξετρέλανε τους Reds και τον προπονητή τους. Ο Γιούργκεν Κλοπ που τα έζησε όλα πολύ έντονα, έτρεξε με τη λήξη στο KOP και οι οπαδοί της ομάδας πανηγύρισαν σε άπειρα ντεσιμπέλ, λες και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ένα σκηνικό που μας υπενθύμισε πόσο μας έχουν λείψει αυτοί οι ήχοι στα παιχνίδια…

