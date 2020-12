Τσέλσι: Απογοητεύει ο Χάβερτς που έχει να σκοράρει δύο μήνες (pic & vids)

Μπορεί το καλοκαίρι να αποκτήθηκε από την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ με πολλές προσδοκίες, αλλά φαίνεται πως ο Γερμανός άσος περνάει μία τεταμένη περίοδο ντεφορμαρίσματος,

Κόντρα στη Γουλβς δεν κατάφερε να ούτε μία τελική προσπάθεια, είτε εντός είτε εκτός εστίας, γι' αυτό και πέρασε στον πάγκο στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Πέρα όμως από αυτό, ο Κάι Χάβερτς έχει χάσει τον δρόμο προς τα δίχτυα, καθώς έχει να πετύχει γκολ εδώ και δύο μήνες.

Τελευταία φορά ήταν την 5η αγωνιστική της Premier League, στο 3-3 με τη Σαουθάμπτον, στις 17 Οκτωβρίου. Εκτοτε σε 14 ματς σε όλες τις διοργανώσεις η μεταγραφή που κόστισε 80 εκατ. ευρώ στην Τσελσι, δεν έχει χριστεί σκόρερ.

Kai Havertz failed to create a single chance and had no shot attempts in his 71 minutes against Wolves.

His last direct Premier League goal involvement came in MD5 against Southampton. pic.twitter.com/pk1eVB3smg

— Squawka Football (@Squawka) December 15, 2020