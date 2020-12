Μπορεί ο Γιούργκεν Κλοπ να έβγαλε το «καπέλο» του στην επίδραση στον Ζοσέ Μουρίνιο και τη «μηχανή νικών» της Τότεναμ, αλλά ο Πορτογάλος τεχνικός συνεχίζει απτόητος τα mind games πριν από το ντέρμπι κορυφής, αυτή τη φορά μειώνοντας το πρόβλημα τραυματισμών που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η Λίβερπουλ.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σπουδαίου αγώνα στο «Άνφιλντ», ο «Μου» ρωτήθηκε για το αν θα παίξουν ρόλο στο ματς οι απουσίες των Reds κι εκείνος άρχισε να απαριθμεί έναν-έναν τους βασικούς τους παίκτες, οι οποίοι είναι υγιείς και κανονικά διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

«Νομίζω ότι ο Άλισον δεν είναι τραυματίας. Ούτε ο Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Μάτιπ πιστεύω πως θα παίξει. Ο Φαμπίνιο δεν είναι τραυματίας, ο Ρόμπερτσον δεν είναι τραυματίας. Ο Χέντερσον δεν είναι τραυματίας. Ούτε ο Βαϊνάλντουμ, ούτε ο Σαλάχ, ούτε ο Φιρμίνο, ούτε ο Μανέ. Ο Φαν Ντάικ ναι, είναι τραυματίας και φυσικά είναι πολύ καλός παίκτης. Δώστε μου, όμως, τη λίστα των τραυματιών της Λίβερπουλ και συγκρίνετέ την με την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Μπορώ να σας δώσω κι εγώ μια λίστα με τραυματίες στην Τότεναμ, δύο από την Κ-21, τρεις από την Κ-23, τον Λαμέλα και τον Τανγκάνγκα. Είναι, όμως, ο Γιορίς, ο Αλντερβάιρελντ, ο Ντάιερ, ο Ρεγιλόν, ο Σον, ο Κέιν ή Λούκας τραυματίας; Όχι. Πού είναι λοιπόν οι τραυματισμοί;», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας στην άκρη τους απόντες Ζότα, Γκόμεζ, Κεϊτά, Μίλνερ και Τιάγκο μεταξύ άλλων.

"Salah is not injured, Firmino is not injured, Mane is not injured..."

Jose Mourinho has played down Liverpool's injury issues - claiming every club goes through problems like this pic.twitter.com/nAkDMhMRJV

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 15, 2020