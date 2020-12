Ο Φρίμπονγκ προσφέρεται να παίξει δωρεάν στην Άρσεναλ αρκεί να αποχωρήσει ο Τζάκα (pic)

Το τελευταίο διάστημα, η Άρσεναλ δεν βγάζει σιγουριά στα παιχνίδια της. Η τελευταία ήττα στο πρωτάθλημα από την Μπέρνλι προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις της ομάδας του Λονδίνου.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που τα έβαλαν με τον Τζάκα, ο οποίος ήταν εκ των αρνητικών πρωταγωνιστών αυτής της αναμέτρησης, καθώς έπιασε από τον λαιμό τον αντίπαλό του και αποβλήθηκε.

Ενας από αυτούς είναι και ο Εμανουέλ Φρίμπονγκ, ο οποίος πέρυσι κρέμασε τα παπούτσια του στην ηλικία των 27 μετά από μια σειρά από τραυματισμούς.

Ο πρώην Γκανέζος μέσος της Άρσεναλ, βλέποντας την κατρακύλα της πρώην ομάδας του, τόνισε πως είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση για λογαριασμό των «κανονιέρηδων», αρκεί ο σύλλογος να βγάλει στο σφυρί τον Τζάκα.

Sell xhaka and get me on a free

— EMMANUEL FRIMPONG (@IAMFRIMPONG26) December 13, 2020