Ο βαθμός για τους «κόκκινους» στο Λονδίνο το απόγευμα της Κυριακής, έτσι όπως εξασφαλίστηκε, κρίνεται θετικός για την ομάδα του Κλοπ που... ξύπνησε στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε να έχει βρεθεί σε πολύ πιο δύσκολη θέση αν η Φούλαμ δεν είχε πετύχει μονάχα ένα γκολ.

Ο Σαλάχ ισοφάρισε, οι Πρωταθλητές θα υποδεχθούν πλέον την Τότεναμ την Τετάρτη με τις δύο ομάδες στην κορυφή με ισοβαθμία και ο Kloppo βλέποντας τους παίκτες του, φώναζε με ένταση να ξυπνήσουν!

Επιπλέον, ο Αλεξάντερ - Άρνολντ αντικαταστάθηκε στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου έχοντας βρεθεί σε πολύ κακή κατάσταση, εκφράζοντας όμως την έντονη δυσαρέσκειά του προς τον προπονητή του!

Klopp saying to the Men in Red, "wake up". pic.twitter.com/x6pHsz2rUF

trent looks so annoyed at klopp and he has every right to. pic.twitter.com/F18rjv6458

