Φούλαμ – Λίβερπουλ: Το σπρώξιμο στον Σαλάχ πριν το γκολ των Λονδρέζων (vid)

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ απέτυχαν να προσπεράσουν την Τότεναμ στην κορυφή της Premier League μετά το 1-1 των «σπιρουνιών» με την Κρίσταλ Πάλας και οι Πρωταθλητές γλίτωσαν την ήττα με το ίδιο σκορ (1-1) στο Craven Cottage λίγη ώρα μετά το παιχνίδι του Selhurst Park.

Στο πρώτο ημίχρονο όπου πραγματικά η ομάδα του Κλοπ ήταν αγνώριστη και ο Γερμανός προσπαθούσε να ξυπνήσει τους παίκτες του, οι Λονδρέζοι βρήκαν γκολ με τον Κόρντομπα – Ριντ, ωστόσο, στην αρχή της φάσης υπάρχει ένα σπρώξιμο στον Σαλάχ που οι Πρωταθλητές θα ήθελαν πολύ να έχει υποδειχθεί ως παράβαση...

What is this from Salah? #FULLIV #Salah pic.twitter.com/AX11KgZM3A

— #14 (@primewalcott) December 13, 2020