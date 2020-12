Εβρά: «Ο Ανρί είδε τον Τζάκα αρχηγό και έκλεισε την τηλεόραση»! (vid)

Ο Πατρίς Εβρά το βράδυ της Κυριακής αμέσως μετά την ήττα (1-0) της Άρσεναλ από την Μπέρνλι στο «Έμιρεϊτς», την πρώτη νίκη των «clarets» σε αυτό το γήπεδο στην Premier League, αποκάλυψε μια ιστορία στην οποία ήταν παρών, με αφορμή την αποβολή του Τζάκα που έπιασε αντίπαλο από τον λαιμό...

«Ήμασταν στο σπίτι του Τιερί κι όταν είδε τον Τζάκα να βγαίνει από τ' αποδυτήρια με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έκλεισε την τηλεόραση...» είπε ο Γάλλος άλλοτε μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

