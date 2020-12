Νέβιλ: «Αν το είχε κάνει αυτό ο Μουρίνιο θα τον στήναμε στη γωνία» (vid)

Πολλοί περίμεναν μια μεγάλη «μάχη» όπως αυτές που συνηθίζει να προσφέρει το συγκεκριμένο ζευγάρι αντιπάλων κάθε φορά που η πόλη χωρίζεται σε μπλε και κόκκινα σημεία για το ντέρμπι των συμπολιτών.

Όμως, αυτό που παρακολούθησαν όλοι το απόγευμα του Σαββάτου, κάθε άλλο παρά ντέρμπι ήταν στο «Ολντ Τράφορντ». Γιουνάιτεντ και Σίτι έμειναν στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που ... ίσως και να έχει ήδη ξεχαστεί, με τον Γκάρι Νέβιλ να λέει στο SkySports λίγο μετά το ματς:

«Ήταν φανερό πως καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε σε προτεραιότητα τη νίκη, αλλά την προσοχή στο χορτάρι... Αν ήταν ο Μουρίνιο σε κάποια από τις δύο ομάδες και το έκανε αυτό θα τον είχαμε στήσει στον τοίχο...».

"If Jose Mourinho was the manager of either of those teams we would be killing them now" @GNev2 on the very defensive display in the Manchester Derby pic.twitter.com/h7s7Psc1h3

