Οι «αστικοί μύθοι» για την περσόνα του Μαρσέλο Μπιέλσα στο Νησί δεν έχουν δημιουργηθεί τυχαία. Ο Αργεντίνος «Loco» είναι συχνά απολαυστικός στις εμφανίσεις του στα media, χαρίζει σούπερ ατάκες κι αυτή τη φορά επιφύλασσε μια ασυναγώνιστη απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ματς της Λιντς κόντρα στη Γουέστ Χαμ, ο coach των Παγωνιών ρωτήθηκε για τις αλλαγές που πρόκειται να κάνει και για το αν θα αφήσει τον Ντέβιντ Μόγιες να αναρωτιέται μέχρι την έναρξη του αγώνα. Αμέσως, εκείνος, χωρίς να αλλάξει ούτε στο ελάχιστο το νηφάλιο ύφος του, ξεκίνησε με τη βοήθεια του μεταφραστή του να απαριθμεί έναν-έναν τους παίκτες που θα βρίσκονται στην ενδεκάδα του στο ματς κόντρα στα Σφυριά!

Για την... ιστορία, ιδού η ενδεκάδα που αποκάλυψε, δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση: Μελιέ, Ντάλας, Κούπερ, Αλιόσκι, Φίλιπς, Κλιχ, Μορένο, Ραφίνια, Μπάμφορντ, Χάρισον.

Marcelo Bielsa: 'Am I going to keep West Ham guessing? No, here's my starting XI!'

