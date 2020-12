Τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο ο Ομπαμεγιάνγκ για την «επίθεση» του στην Αφρικανική Ομοσπονδία» (pic)

Πριν από λίγες ημέρες η αποστολή της εθνικής Γκαμπόν έφτασε στην Γκάμπια για τον κρίσιμο μεταξύ τους αγώνα στο πλαίσιο του Αφρικανικού Κυπέλλου Εθνών, αλλά η κυβέρνηση της τελευταίας ανακοίνωσε ότι τα μέλη της πρώτης δεν επιτρέπεται να φύγουν από το αεροδρόμιο λόγω ενός ...διοικητικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να διανυκτερεύσουν εκεί!

Ο επιθετικός της Άρσεναλ, Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είχε εκφράσει τα παράπονά του, καταγράφοντας μάλιστα στα social media τα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο.

Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα είπε ο Ομπαμεγιάγνκ και του επέβαλλε πρόστιμο των 8.000 ευρώ λέγοντας πως τα σχόλια του «αμαύρωσαν την τιμή και την εικόνα» της εθνικής του ομάδας.

Θυμίζουμε ότι μερικά από τα σχόλια του Γκαμπονέζου φορ τότε ήταν: «Καλή δουλειά Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μας γυρίσατε στο 1990. Αυτό δεν μας μειώνει το κίνητρο για νίκη αλλά ο κόσμος πρέπει να μάθει και η Ομοσπονδία να αναλάβει την ευθύνη. Είμαστε στο 2020 και θέλουμε η Αφρική να προοδεύσει και όσα έγιναν δεν μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτό».

Aubameyang posted pictures of players sleeping on the airport floor and wrote: "Nice job CAF, it's as if we were back in the 1990s."

