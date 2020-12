Οι οπαδοί της Μίλγουολ αυτή τη φορά χειροκρότησαν τους παίκτες που γονάτισαν για το Black Lives Matter (vids)

Εντελώς διαφορετικές εικόνες είχαμε από το προηγούμενο παιχνίδι της Μίλγουολ, όταν τότε οι οπαδοί της αποδοκίμασαν τους παίκτες τους και αυτούς της Ντέρμπι Κάουντι, επειδή γονάτισαν πριν από τον μεταξύ τους αγώνα για την Championship.

Αυτή τη φορά οι φίλοι της Μίλγουολ χειροκρότησαν τους παίκτες και των δύο ομάδων για το πανό που ύψωσαν σχετικά με την ενότητα για την καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, χειροκρότησαν και όσους θέλησαν να γονατίσουν πριν τη σέντρα.

Millwall fans clapped as their players stood - rather than took the knee - at the club's game against QPR

— Sky News (@SkyNews) December 9, 2020