Οι οπαδοί των «λιονταριών» το περασμένο Σάββατο αποδοκίμασαν την απόφαση των παικτών να γονατίσουν για το Black Lives Matter πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Ντέρμπι Κάουντι, με το θέμα να παίρνει διαστάσεις και τις ομάδες να τονίζουν πως θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι τέλους ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις.

Το βράδυ της Τρίτης, η ΚΠΡ έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Μίλγουολ στο «Ντεν», όμως, στο γκολ που σημείωσε ο Chair, έτρεξε και πανηγύρισε γονατίζοντας και υψώνοντας τη γροθιά του μπροστά στους οπαδούς της Μίλγουολ!

QPR player Ilias Chair celebrates his goal against Millwall tonight by taking a knee in front of the Millwall fans. pic.twitter.com/sFTc0NyUpG

Millwall fans applaud as some players take a knee before kick off against QPR on Tuesday night.

