Τα δύσκολα φαίνεται πως πέρασαν για τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος είχε τρομάξει τον ποδοσφαιρικό κόσμο στο Άρσεναλ-Γουλβς, όταν και αποχώρησε με το φορείο μετά τη σοκαριστική του σύγκρουση με τον Νταβίντ Λουίζ.

Ο Μεξικανός στράικερ των Λύκων, ο οποίος είχε χρειαστεί εγχείρηση στο κεφάλι για να αντιμετωπιστεί το μικρό κάταγμα που είχε υποστεί στο κρανίο, πήρε εξιτήριο εννιά ημέρες μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η θεραπεία κύλησε ικανοποιητικά, με τους γιατρούς του να αναφέρουν ότι σημείωσε τρομερή πρόοδο στην κατάστασή του κι έτσι από σήμερα έχει επιστρέψει στο σπίτι του, για να συνεχίσει το στάδιο αποθεραπείας μέχρι να πάρει το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στη δράση.

Some good news from over the weekend...

Raul Jimenez has been discharged from hospital and is now resting at home with his family.#FuerzaRaul pic.twitter.com/0kjC54TqXG

— Wolves (@Wolves) December 8, 2020