Το στυλ του ποδοσφαίρου της συχνά «χτυπάει» στο μάτι, με την αρνητική έννοια. Η πορεία της «αντιτουριστικής» Μπέρνλι στη φετινή Premier League είναι επίσης «φτωχή» στο ξεκίνημα της σεζόν και δυσκολεύεται κανείς να βρει έναν λόγο για να κρατήσει τα μάτια του πάνω της. Ωστόσο, ο Σον Ντάις έχει λόγο να αισθάνεται περήφανος, αφού ο κορυφαίος ντριμπλέρ στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης ως τώρα στη χρονιά, φοράει τη δική τους φανέλα.

Ο λόγος για τον Ντουάιτ ΜακΝίλ, τον 21χρονο αριστερό χαφ των Κλάρετς, ο οποίος φιγουράρει στην κορυφή των πιο αποτελεσματικών ντριμπλέρ με μεγάλο αριθμό προσπαθειών στα Top-5 πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους παίκτες που έχουν επιχειρήσει πάνω από 30 ντρίμπλες στη φετινή σεζόν, ο νεαρός Βρετανός έχει το καλύτερο ποσοστό από κάθε άλλον, σημειώνοντας 25 επιτυχημένες σε σύνολο 34, σε ένα ποσοστό του 73,4%.

Μπορεί να είναι 20ος σε αριθμό επιτυχημένων ντριμπλών και 48ος σε όσες έχει επιχειρήσει συνολικά, αλλά η αποτελεσματικότητά του είναι ανώτερη από κάθε διάσημο και μη αστέρα!

Of the 80 players to have attempted 30+ dribbles in Europe's top five leagues this season, Dwight McNeil has the best success rate (73.5%) pic.twitter.com/0T8oqWp6ss

— WhoScored.com (@WhoScored) December 7, 2020