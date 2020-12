Ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ο Σαλάχ (pic)

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός συνεχίζει και γράφει ιστορία με τους «Reds». Ηταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ απέναντι στην Γουλβς και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα εννέα τέρματα στη φετινή Premier League.

Πέρα όμως αυτό, ο Σαλάχ έφτασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα συνολικά γκολ στην Premier League, έχοντας σκοράρει 84 φορές. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως πέτυχε αυτό το ρεκόρ, έχοντας αγωνιστεί 65 λιγότερες φορές από τον Πορτογάλο άσο.

Ο «CR7», χρειάστηκε 196 παιχνίδια με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ για φτάσει τα 84 γκολ στην Premier League, ενώ ο Σαλάχ το κατάφερε σε μόλις 131 συμμετοχές.

Some people need to realise Salah is good, but he just doesn't come anywhere close to Ronaldo pic.twitter.com/L9aAKMAR8y

