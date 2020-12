Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός πέτυχε με εκπληκτικό τρόπο το πρώτο από τα δυο γκολ της Τότεναμ στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου και έφτασε στα 10 τέρματα για φέτος στην Premier League, σε 11 αγωνιστικές που έχουν κυλήσει μέχρι στιγμής στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η κορεατική τηλεόραση ασφαλώς και δεν γινόταν να μην πάρει τα δικαιώματα για να μεταδώσει το παιχνίδι, αλλά όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, έβαλαν το πρόσωπο του Σον δίπλα στο όνομα της ομάδας στον πίνακα του σκορ στο πάνω αριστερά σημείο της εικόνας!

Και το κάνουν κάθε φορά!

Absolutely love that when Korean TV show a Spurs game they have a picture of Son in the top left hand corner at all times pic.twitter.com/4KkkSMQBiW

