Κέλεχερ: Ιστορικό clean sheet κι ας είχε λάθος όνομα στη φανέλα! (pic)

Ο νεαρός τερματοφύλακας των «κόκκινων» μετά την ευκαιρία που πήρε στο παιχνίδι με τον Άγιαξ λόγω του τραυματισμού του Άλισον, άκουσε από τον Κλοπ πως τον εμπιστεύεται και για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τους «λύκους».

Μπήκε στο «Άνφιλντ» να παίξει μπροστά σε 2.000 οπαδούς, έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις όταν κλήθηκε να παρέμβει σε προσπάθειες των παικτών του Νούνο Σάντο και κατάφερε να γίνει ο δεύτερος νεαρότερος που κρατάει clean sheet για τη Λίβερπουλ στην πρώτη του εμφάνιση στην Premier, σε ηλικία 22 ετών και 13 ημερών.

Ο πρώτος, ήταν ο Ελάισα Σκοτ, σε ηλικία 19 ετών και 130 ημερών, τον Ιανουάριο του 1913 στο τότε πρωτάθλημα!

He made his champions league debut against Ajax & his premiere league debut against Wolves he has been in magnificent form in both but talk about a school boy error ... whoever was responsible for his shirt against defo dropped the ball #double check it’s KELLEHER oops pic.twitter.com/CyqB03mt2t

— Red1 Davinalan-Vos LFC Champ19ns (@Davina51026186) December 7, 2020