Κλοπ: «Είπα "ω Θεέ μου", όταν άκουσα τον κόσμο» (vid)

Η Λίβερπουλ ήταν εντυπωσιακή και σαρωτική απέναντι στη Γουλβς, την οποία και νίκησε με 4-0.

Το ίδιο... σαρωτικός ήταν κι ο κόσμος, με τον Κλοπ να μη μπορεί να κρύψει το θαυμασμό του για το... θόρυβο που έκαναν.

«Δεν είχαμε ιδέα τι να περιμένουμε και όταν βγήκαμε έξω για ζέσταμα, σκεφτήκαμε "ω Θεέ μου", ηχεί δυνατά. Είναι πολύ συγκινητικό ύστερα από 10 μήνες που παίζαμε χωρίς κόσμο. Είναι ένα υπέροχο σημάδι».

"We had no idea what to expect and when we come out to warm up we all had goosebumps. We thought 'oh my god, that sounds loud'. It's very emotional after 10 months without that. A wonderful sign." - Jurgen Klopp was in shock about the amount of noise#LFC pic.twitter.com/4EsB6pWi5A

— Empire of the Kop (@empireofthekop) December 6, 2020