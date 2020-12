Λίβερπουλ - Γουλβς: Αποθέωση στους πρωταθλητές και «You’ll Never Walk Alone» ξανά στο Kop (vids)

Για εννιά μήνες, το «You’ll never walk alone» ηχούσε από τα μεγάφωνα του «Άνφιλντ», σε μια εφεδρική λύση για να ωθήσει τη Λίβερπουλ στη νίκη, εν μέσω κορονοϊού κι άδειων γηπέδων. Ο ναός των Reds, όμως, δεν είναι πια κενός. Περίπου 2.000 φίλοι του κλαμπ, 1.500 εκ των οποίων στο «Kop», ζωντάνεψαν ξανά την ατμόσφαιρα και επιφύλασσαν αποθεωτική υποδοχή στους πρωταθλητές Αγγλίας, που κατέκτησαν τον τίτλο σε εποχές lockdown.

Μετά από «λαϊκή απαίτηση» πολλών λεπτών για να βγουν οι παίκτες από τα αποδυτήρια και να λάβουν το χειροκρότημα, η εξέδρα των Reds τίμησε με standing ovation τον Γιούργκεν Κλοπ και τους παίκτες του, με τον Γερμανό coach να χαμογελά ευτυχισμένος δίχως να μπορεί να πιστέψει ότι οι φίλοι της ομάδας είναι ξανά στο πλευρό του. Κι αμέσως μετά, σύσσωμο το «Kop» και οι υπόλοιποι 500 οπαδοί, τραγούδησαν τον ύμνο του συλλόγου για πρώτη φορά υπό το status του πρωταθλήματος, σε μια στιγμή που άπαντες οι φίλοι των Κόκκινων του Μέρσεϊσαϊντ περίμεναν 30 ολόκληρα χρόνια.

Anfield sings YNWA for the first time in nine months pic.twitter.com/UhsBqKXkXN

— FootballJOE (@FootballJOE) December 6, 2020