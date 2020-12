Τσέλσι - Λιντς: Στη γκάφα της χρονιάς, ο Βέρνερ σταμάτησε το γκολ στη γραμμή αντί να σκοράρει (vid)

Όσα replay κι αν χρειαστούν, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς «θόλωσε» ο Τίμο Βέρνερ και κατάφερε να «καταστρέψει» αυτό το γκολ για την Τσέλσι.

Ο Ολιβιέ Ζιρού πήρε την κεφαλιά στον αέρα, η οποία φαινόταν να πηγαίνει προς τα δίχτυα, αλλά ο Γερμανός φορ ήταν η εγγύηση στο δεύτερο δοκάρι, καθώς με ένα άγγιγμα μπορούσε απλά να τη σπρώξει στη γραμμή. Αντ’ αυτού, την έβγαλε από την τροχιά της με κάκιστο τελείωμα και στην προσπάθειά του να το «συμμαζέψει», πλάσαρε από πολύ κοντά στο οριζόντιο δοκάρι, δημιουργώντας το απόλυτο blooper της χρονιάς.

Brilliant off the line clearance by Werner...for Leeds United pic.twitter.com/gSwupI65AW

— RiZzy (@RiZzyUTD) December 5, 2020