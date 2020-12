Απαράδεκτοι οπαδοί της Μίλγουολ: Γιούχαραν τους παίκτες που γονάτισαν για το Black Lives Matter (vid)

Επέστρεψαν οι (λίγοι) φίλαθλοι στα βρετανικά γήπεδα και, δυστυχώς, μαζί επέστρεψαν και αρκετοί ανόητοι. Οπαδοί της Μίλγουολ, λοιπόν, αποδοκίμασαν τόσο τους ποδοσφαιριστές τους, όσο και αυτούς της Ντέρμπι Κάουντι, οι οποίοι πριν από τον μεταξύ τους αγώνα γονάτισαν για να τιμήσουν το κίνημα Black Lives Matter.

«Στηρίζουμε τις προσπάθειες ώστε να ξεφορτωθούμε από τον αθλητισμό και την κοινωνία, όλες τις μορφές διάκρισης. Είναι καθήκον μας να στείλουμε ένα μήνυμα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μίγουολ, κρατώντας αποστάσεις από την απαράδεκτη συμπεριφορά μερικών οπαδών της.

«Το να γονατίζουμε δεν αντιπροσωπεύει συμφωνία μας με ένα πολιτικό μήνυμα ή ιδεολογία, αλλά είναι για να εμποδίσουμε τον ρατσισμό» προσθέτει η ανακοίνωση της Μίλγουολ η οποία, για την ιστορία, ηττήθηκε με 1-0 από τα Κριάρια, με τον Γουέιν Ρούνεϊ να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη ως προπονητής.

Spectators started booing when players took a knee in support of Black Lives Matter during the football match this afternoon between Millwall and Derby. pic.twitter.com/dzEJCmTeeh

— Stop Christian Persecution! (@Persecuted_Ones) December 5, 2020