Ξεχωριστό το ματς της Μάντσεστερ Σίτι με την Φούλαμ (Σάββατο 5/12, 17:00, Cosmote Sport 4 HD) για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος συμπληρώνει 700 παιχνίδια στην καριέρα του ως προπονητής.

Ο Καταλανός τεχνικός ευχαρίστησε Μπαρτσελόνα Β, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Σίτι και τους παίκτες και μέλη των τεχνικών τιμ με τους οποίους συνεργάστηκε, ώστε να φτάσει «σε έναν σπουδαίο αριθμό».

Όσο για την συνέχεια; «Θα συμπληρώσω άλλα 700 παιχνίδια και μετά θα αποσυρθώ. Δεν το περίμενα ποτέ. Είναι καλό να έχεις 700 ματς με λίγες ήττες, για όσους παίκτες και μέλη των τεχνικών τιμ είχαμε σε Μπαρτσελόνα Β, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Μάντσεστερ Σίτι» πρόσθεσε ο 50χρονος Γκουαρδιόλα.

Pep Guardiola : “700 games... I'm going to do 700 more, and after, I'm going to retire."

Pep will take charge of his 700th game tomorrow against Fulham.

