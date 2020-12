Ο Ουρουγουανός επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης της περασμένης Κυριακής στο St. Mary's αφού πέρασε με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε μια ασίστ, πέτυχε δυο γκολ και οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν πανηγυρικά στο τελικό 3-2.

Ο Καβάνι τη στιγμή που ισοφάρισε προσωρινά έτρεξε να πανηγυρίσει ξεσπώντας για την επαναφορά της ομάδας του και τη δική του συμβολή σε αυτή, ωστόσο, ο Μπρούνο Φερνάντες ήξερε ότι δεν έπρεπε να χαθεί χρόνος.

Όσο ο Matador πανηγύριζε, ο Πορτογάλος φώναζε να επιστρέψουν όλοι γρήγορα για τη σέντρα ώστε να προλάβουν την ολική ανατροπή!

After Cavani scored the second goal, all of the players went to celebrate only Bruno Fernandes who doesn't celebrate with the team, He rather asked them to come back in to score the third goal.

