Με τον όρο «diss», οι (τ)ράπερς εννοούν τις «σπόντες», τις ατάκες που πετάνε «πυρά» σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Και ο Μέμφις Ντεπάι, που όταν δεν παίζει μπάλα με τη Λυών το ρίχνει στις ρίμες, χρησιμοποίησε μία τέτοια ατάκα με αποδέκτη την οικογένεια Γκλέιζερ, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αντικείμενο το πόσο κυνηγούν τα χρήματα όπως κι εκείνος.

Ο Ολλανδός, πρώην παίκτης των Κόκκινων Διαβόλων που πέρασε και δεν… ακούμπησε στη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ», ραπάρει συγκεκριμένα στο νέο του κομμάτι με τίτλο «Big Fish» το εξής δίστιχο:

«Σχεδιάζω να κάνω σημαντικές δηλώσεις. Χρειάζομαι τα λεφτά όπως οι Γκλέιζερς».

Αναμενόμενα, το κομμάτι του έγινε viral στο twitter και σίγουρα θα γίνει ανάρπαστο μεταξύ των φίλων της Γιουνάιτεντ που είναι δυσαρεστημένοι από τη δράση των Γκλέιζερς τα τελευταία χρόνια.

"I need money like the Glazers"

Memphis Depay is taking shots at the Manchester United owners in his last song "big fish" pic.twitter.com/oY3dTaJVOZ

— (@BrazyMemphis) November 29, 2020