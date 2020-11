Λέστερ - Φούλαμ: Ο Λούκμαν αφιέρωσε το γκολ του στον Ντιόπ (pics & vid)

Η είδηση του θανάτου του Πάπα Μπούμπα Ντιόπ σε ηλικία μόλις 42 ετών προκάλεσε θλίψη, τόσο στην Ελλάδα λόγω της θητείας του στην ΑΕΚ, όσο και στην Αγγλία. Mα πάνω από όλα ανάμεσα στους συμπατριώτες του. Για αυτό και ο Σενεγαλέζος Αντεμόλα Λούκμαν θέλησε να αφιερώσει το γκολ που σκόραρε στον θρύλο της εθνικής ομάδας της χώρας, ο οποίος «έφυγε» νωρίς, πάσχοντας από τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρηνση).

Στο παιχνίδι της Φούλαμ στην έδρα της Λέστερ, ο διεθνής εξτρέμ χρίστηκε σκόρερ για το 1-0 των φιλοξενούμενων και η πρώτη του κίνηση μετά τον πανηγυρισμό του ήταν να τρέξει στον πάγκο για να υψώσει τη φανέλα με το «19», την οποία φορούσε ο Ντιόπ στην εθνική.

Ademola Lookman scores for Fulham to go up 1-0 on Leicester pic.twitter.com/lCGlbxjEmI

— Back Again With Troopz Podcast (@BackAgainShow) November 30, 2020