Αποθέωσε τον Καβάνι ο Σόλσκιερ: «Δεν πρόλαβε να κάνει ζέσταμα κι έβαλε δυο γκολ» (vid)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αφού βρέθηκαν πίσω στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή και στο πολυπόθητο τρίποντο, έχοντας σε μεγάλα κέφια τον Έντινσον Καβάνι.

Με δύο γκολ και μια ασίστ, ο 33χρονος επιθετικός έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε αυτή τη νίκη της Γιουνάιτεντ. Οπως είναι λογικό γνώρισε και την αποθέωση από τον προπονητή, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

«Ο Καβάνι είναι επιθετικός που αντιδρά σωστά στις σέντρες και δουλεύει καλά στο "κουτί". Είναι θαυμάσιο να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς έτσι, η ανατροπή, είναι παράδοση για την ομάδα, είναι κάτι στο οποίο η ομάδα βελτιώνεται», ανέφερε αρχικά ο Νορβηγός προπονητής ενώ στη συνέχεια στάθηκε στην απόφαση που πήρε τελευταία στιγμή να περάσει στο ματς τον Καβάνι, χωρίς προθέρμανση.

«Δεν πρόλαβε μάλλον να κάνει ζέσταμα, ξαφνικά κατάλαβε πως έπρεπε να μπει, είμαι χαρούμενος που ήταν καλός. Θα μάθει απ’ αυτό, πρέπει να είσαι έτοιμος πάντα όντας αναπληρωματικός, αυτό το ξέρω κι εγώ καλύτερα από καθέναν», τόνισε.

"He has made the difference tonight"

Ole Gunnar Solskjær was full of praise of Edinson Cavani after his brace for Manchester United got them all 3 points pic.twitter.com/zV6jYN40B1

— Football Daily (@footballdaily) November 29, 2020