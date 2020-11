Άρσεναλ: Ο Αρτέτα σήκωσε τον Θεμπάγιος και... δεν είχε σκεφτεί πως να παίξει! (vid)

Ο Ισπανός προπονητής είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα (2-1) από τους «λύκους» του Νούνο Σάντο το βράδυ της Κυριακής και η αλήθεια είναι πως η άμυνα των φιλοξενούμενων και το γεγονός πως δεν βοήθησε ούτε ο Λακαζέτ ούτε ο Ομπαμεγιάνγκ, οδήγησαν την Άρσεναλ στο αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Αρτέτα κάποια στιγμή σήκωσε τον Ντάνι Θεμπάγιος για να περάσει στο παιχνίδι, όμως, έδειξε πως ακόμα οι σκέψεις του ήταν μπερδεμένες και προσπαθούσε να βρει τρόπο για να παίξει ο Ισπανός και να του δώσει τις τελικές οδηγίες...

