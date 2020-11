Άρσεναλ: Ο Αρτέτα φώναξε τον Θεμπάγιος και... δεν είχε σκεφτεί πως να παίξει! (vid)

Ο Ισπανός προπονητής είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα (2-1) από τους «λύκους» του Νούνο Σάντο το βράδυ της Κυριακής και η αλήθεια είναι πως η άμυνα των φιλοξενούμενων και το γεγονός πως δεν βοήθησε ούτε ο Λακαζέτ ούτε ο Ομπαμεγιάνγκ, οδήγησαν την Άρσεναλ στο αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Αρτέτα κάποια στιγμή φώναξε τον Ντάνι Θεμπάγιος για να του δώσει νέες οδηγίες για το ματς, όμως, έδειξε πως ακόμα οι σκέψεις του ήταν μπερδεμένες και προσπαθούσε να βρει τρόπο για να παίξει ο Ισπανός...

Man just thinks of tactics on the spot pic.twitter.com/G6Nsdqfoik

— (@False_9ine_) November 29, 2020