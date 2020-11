Μαχρέζ: Έπιασε ένα ξεχωριστό ρεκόρ του Καθόρλα από το 2012 (pic)

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ διανύει εξαιρετικό ξεκίνημα της σεζόν με τη Σίτι.

Ο Αλγερινός είναι ο πρώτος παίκτης που πετυχαίνει χατ τρικ στη φετινή Premier League, ενώ είναι δημιούργησε πάνω από 6 ευκαιρίες.

Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Καθόρλα στο ματς με την Ρέντιγκ το 2012, όταν ακόμη ήταν παίκτης της Άρσεναλ.

2012 - Riyad Mahrez is the first player to score a hat-trick in a Premier League game whilst also creating 6+ chances since Santi Cazorla vs Reading in December 2012. Catalysts. #MCIBUR pic.twitter.com/HQrPhlxXlF

