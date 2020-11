Κλοπ: «Ολα είναι πιθανά για το μέλλον του Βαϊνάλντουμ» (vid)

Το καλοκαίρι βρέθηκε πολύ κοντά στο να μετακομίσει στη Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Βαϊνάλντουμ απέρριψε την προσφορά των «μπλαουγκράνα», καθώς όπως είχε τονίσει τότε ήθελε να σεβαστεί το συμβόλαιο που έχει με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ετσι, ο διεθνής μέσος παρέμεινε και τη φετινή σεζόν στους πρωταθλητές Αγγλίας και προσφέρει τις υπηρεσίες του στον σύλλογο. Ο Γιούργκεν Κλοπ, από την πλευρά του, δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά του για το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ της Λίβερπουλ ο Βαϊνάλντουμ, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για το μέλλον του παίκτη.

«Θα ήμουν ευτυχισμένος αν έμενε και τη νέα σεζόν. Είμαι χαρούμενος μαζί του κι αυτό μπορείτε να δείτε και από τις ενδεκάδες της ομάδας σε κάθε ματς. Είναι πάντα καλός. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά κακά του παιχνίδια και έχει παίξει σε πολλές θέσεις για εμάς. Διανύει μια καλή περίοδο και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Εφόσον δεν έχει αποφασιστεί τίποτα, όλα είναι πιθανά και εγώ είμαι αισιόδοξος.

Ο Τζίνι είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω προπονήσει και ένα εξαιρετικό άτομο. Η επαγγελματική μας σχέση δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είχαμε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως αυτή του Εμρε Τσαν για παράδειγμα. Έδωσε τα πάντα μέχρι την τελευταία μέρα του συμβολαίου του.

Ο Τζίνι θα κάνει το ίδιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και δεν πρόκειται να επηρεάσει την σχέση μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός προπονητής των «Reds».

Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία του Βαϊνάλντουμ με την Λίβερπουλ, ολοκληρώνεται το 2021 και οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν έχουν συζητήσει ακόμα για την πιθανή επέκταση της κοινής τους πορείας.

“As long as nothing is decided, everything is possible.”

Jurgen Klopp is ‘positive’ about Wijnaldum’s #LFC contract situation pic.twitter.com/5wHiAB04TS

— Kai Delaney (@Kai_Delaney) November 27, 2020