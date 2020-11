Αρσεναλ, η πρώτη αγγλική ομάδα που θα έχει ξανά οπαδούς στο γήπεδο

Πέρασαν εννέα μήνες από την τελευταία φορά που υπήρξαν οπαδοί σε αγγλικό γήπεδο κι αυτό θα συμβεί και πάλι στις 2 Δεκεμβρίου. Αυτό ανακοίνωσε επίσημα η Αρσεναλ, η οποία θα γίνει η πρώτη αγγλική ομάδα που θα ανοίξει τις εξέδρες της για το κοινό. Η Αγγλική Ομοσπονδία και η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισαν πρόσφατα να επιτρέψουν οπαδούς σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και το Λονδίνο βρίσκεται μέσα σε αυτές.

Επομένως, η αρχή θα γίνει με τους Gunners, που εκείνη την ημέρα υποδέχονται τη Ραπίντ Βιέννης για την 5η αγωνιστική του Europa League και στο πλευρό τους θα έχουν 2.000 φίλους τους στο “Εμιρεϊτς”. Και αυτό φαίνεται να είναι μία καλή είδηση. Ας ελπίσουμε και όχι επικίνδυνη, μιας και ο κορονοϊός θερίζει στην Αγγλία.

It's been a long nine long months without our fans.

And our matches simply haven't been the same.

So we're delighted to confirm that we'll be safely welcoming 2,000 fans back to Emirates Stadium for next week's #UEL fixture

— Arsenal (@Arsenal) November 26, 2020