Ο Μπρούνο Φερνάντες ποτέ δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του (pics & vid)

Ο Πορτογάλος αστέρας των «κόκκινων διαβόλων» σκόραρε δυο φορές στο πρώτο 20λεπτο της νίκης (4-1) επί της Μπασακσεχίρ το βράδυ της Τρίτης για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Του παρουσιάστηκε η ευκαιρία να πετύχει και τρίτο γκολ με πέναλτι, όμως, εκεί σκέφτηκε τον Μάρκους Ράσφορντ και του έδωσε τη μπάλα για να εκτελέσει εκείνος.

Κάτι αντίστοιχο, αλλά σε... Open-play είχε κάνει και στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον, όταν στο φινάλε σε αντεπίθεση που έβγαλε η Γιουνάιτεντ, ο Μπρούνο είδε σε καλύτερη θέση τον Καβάνι και δεν τελείωσε μόνος του τη φάση. Έδωσε στον Ουρουγουανό κι εκείνος πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League.

Bruno Fernandes vs. Everton: On a hat trick, squares the ball to Cavani to get his first Man United goal

Bruno Fernandes vs. Istanbul: On a hat trick, gives up the penalty to let Rashford get on the scoresheet pic.twitter.com/RrI9K39qT5

— ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2020