Ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» και νυν υπηρεσιακός κόουτς της Ντέρμπι Κάουντι αναφέρθηκε στο προ πολλών ετών περιστατικό που είχε σημειωθεί στ' αποδυτήρια της πρώτης ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το κινητό του Ρέιβελ Μόρισον.

Ο τότε ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής φερόταν να έχει βγάλει το κινητό του Ρούνεϊ από τη φόρτιση για να βάλει το δικό του, με αποτέλεσμα ο βετεράνος επιθετικός να το πετάξει και να το σπάσει!

Με την αποκάλυψη της ιστορίας, ο Ρέιβελ Μόρισον που ουδέποτε κατάφερε να κάνει την καριέρα που θα μπορούσε βάσει του ταλέντου του, αφού δεν είχε τη σωστή νοοτροπία για να κυνηγήσει τ' όνειρό του, έγραψε στο twitter:

«Ο Φέρντιναντ έβαλε το κινητό μου στον φορτιστή του Ρούνεϊ, εγώ είχα παιχνίδι με την κ-18 και βγαίνοντας του έδωσα γρήγορα το τηλέφωνο για να το φορτίσει. Μετά το ματς επέστρεψα και το βρήκα διαλυμένο»!

@rioferdy5 Put my phone on charge for me, i had a U18s game on the way out I Gave him my phone.. 90 minutes later.. phone smashed to tiny pieces @WayneRooney it’s all Rio’s fault

I wouldn’t come in and take your phone off charge

I’m sure @GNev2 played some part

— ravel morrison (@morrisonravel) November 24, 2020